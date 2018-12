Lecce al completo, 27 giocatori con Liverani

La Spezia - Sono 27 i giocatori del Lecce partiti alla volta del ritiro spezzino in vista della partita che domani sera al Picco chiuderà il 2018 di aquilotti e salentini. Mister Liverani ha potuto convocare il gruppo praticamente al completo e dopo la rifinitura al Via del Mare ha lasciato il Salento. I giallorossi si presenteranno all'appuntamento più riposati rispetto ai ragazzi di Marino non avendo giocato nel turno infrasettimanale e hanno avuto così maggior tempo per preparare la partita.



Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 27 giocatori per la gara Spezia - Lecce, 19^ giornata del Campionato BKT, in programma domenica 30 dicembre alle ore 21.00. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

I convocati

1. Bleve 2. Riccardi 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 17. Pettinari 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25 . Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli