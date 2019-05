Lecce-Spezia diretta Rai 2. "Un solo risultato: vincere"

Agli aquilotti viene preparato il ruolo di bestie sacrificali, mentre sugli spalti sarà sfilata di candidati sindaci. Il vicepresidente Liguori: "Uno dei momenti più importanti della storia del club".

La Spezia - L'ultimo turno di serie B si merita la vetrina del secondo canale del servizio pubblico. Lecce-Spezia sarà trasmessa in diretta su Rai 2 sabato prossimo dalle 14.50. Una parentesi calcistica all'interno della prima tappa del Giro d'Italia 2019, che quel giorno inizia con la cronometro individuale di Bologna. Una cinquantina di canali più "in alto" rispetto alla consueta collocazione di Rai Sport, che per tutta la stagione ha seguito l'anticipo del venerdì del campionato cadetto. Anticipo che non ci sarà nella trentottesima giornata, visto che tutte giocano in contemporanea al pomeriggio.



Un ulteriore carico di emotività e pressioni per una partita decisiva per i padroni di casa. Lo Spezia dal canto suo sarebbe qualificato matematicamente ai play-off se solo una tra Cittadella, Verona o Cremonese non dovesse riuscire a vincere. Ma un risultato positivo al Via del Mare significherebbe quasi certamente un miglior piazzamento e la possibilità di giocare la prima in casa. "Ci giochiamo uno dei risultati più importanti della storia del Lecce Calcio. Il mister doveva partecipare ma non ha potuto esserci perché ha deciso di dirigere l'allenamento. Sarà una settimana molto intensa, il nostro pensiero è focalizzato solo alla partita contro lo Spezia. Ci auguriamo di poter festeggiare. E' stata una stagione esaltante. Abbiamo un solo risultato: vincere", ha detto ieri il vicepresidente Corrado Liguori in occasione del lancio di una linea sportiva legata al club.



Uno stadio pieno con quasi 30mila persone, un'intera città in attesa della festa. Un evento che arriva in un momento cruciale, con le elezioni amministrative alle porte. A Lecce si vota infatti per il sindaco in occasione della tornata europea del 26 maggio. E sabato allo stadio dovrebbe essere una carrellata di candidati sugli spalti. C'è anche chi, come l'ex ministra Adriana Poli Bortone, ha messo in lista un vecchio bomber dei giallorossi come l'argentino Pedro Pablo Pasculli. Il M5S si è invece affrettato a sottolineare di aver acquistato con i propri soldi i biglietti, senza richiedere accrediti in quanto autorità cittadine. Allo Spezia è riservato il posto di "bestia sacrificale", ruolo che mal si addice alla squadra di Pasquale Marino. Contro le grandi i bianchi si sono sempre esaltati.