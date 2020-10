Leao, man of the match: "Dopo il lockdown abbiamo fatto veramente grandi partite, dobbiamo continuare così"

La Spezia - Senza Ibrahimovic ma con un Leao che se continua così avrà un futuro fra i più grandi del calcio. Il Milan si gode i gol dell'appena 21enne portoghese di origini angolane, salutato con un grande applauso dal poco pubblico del "Meazza": "Cerco sempre di aiutare la mia squadra - ha spiegato l'attaccante a Sky -, sia che faccia l'esterno sia che faccia gli attaccante. Sento la fiducia del mio allenatore che ringrazio per l'opportunità di avermi fatto giocare titolare. Contento per i due gol e per la vittoria dopo una partita molto intensa come quella in Portogallo. Dopo il lockdown abbiamo fatto veramente grandi partite, dobbiamo continuare così".