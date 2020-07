Le variabili Benevento e Livorno, incognite del finale di campionato

La Spezia - E adesso che faranno Benevento e Livorno? La prima è già matematicamente in serie A e ha potuto dedicarsi ad una festa che era rimasta in sospeso più o meno da febbraio. La seconda ha mezzo piede in serie C e ha perso un pezzo di rosa, scaricata dal presidente Aldo Spinelli per contenere i costi di una stagione ormai compromessa. Due variabili che diventano imprevedibili e che incroceranno la serratissima lotta per il secondo posto ed un piazzamento play-off.

I sanniti per esempio affrontano già domani il Crotone secondo in trasferta. Fuori casa i ragazzi di Pippo Inzaghi, che ha perso Massimo Coda (7 gol e due assist in stagione) dopo il 30 giugno, hanno una passo da gigante ma i bookmakers ad oggi danno la loro vittoria addirittura a 5.05: impensabile solo una settimana fa. A luglio poi saranno di scena a Frosinone e in casa contro il Chievo.

Il Livorno invece ha tagliato dieci giocatori tra cui quel Marras capace di reggere da solo l'attacco con 8 gol e 6 assist stagionali. Insieme a lui anche i vari Ferrari, Rizzo, Brignola, Stoian e Silvestre tra gli altri. Gli amaranto ospiteranno lo Spezia, il Crotone e l'Empoli al Picchi entro la fine della stagione regolare.