Le ragazze della Cestistica Spezzina impegnate a Bologna

Coach Corsolini: "Sarà una partita molto bella, vincerà chi giocherà meglio".

La Spezia - Secondo impegno e primo esterno per la Cestistica Spezzina, che domani alle 17 affronterà il Matteiplast Bologna al CSB Club di via Marzabotto. Una partita difficile per la squadra bianconera che, però, sarà sicuramente motivata e in fiducia dopo la bella prestazione contro Forlì. Per le emiliane, invece, si tratta dell’esordio stagionale, in quanto la gara della prima giornata contro San Giovanni Valdarno è stata rinviata a martedì 16 ottobre.



Il Matteiplast è una delle compagini candidate a fare il salto di categoria per l’organico a propria disposizione, in cui può vantare una campionessa mondiale (D’Alie) e quattro italiane (Nannucci, Tassinari, Meroni e Dall’Aglio) di basket 3x3. Nelle due gare tra le spezzine e le bolognesi l’esito non è stato favorevole alle bianconere, che si sono dovute arrendere sia all’andata a Montepertico che al ritorno all’ex-Cierrebi.

“Domani sarà una partita molto bella – afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini – e vincerà chi giocherà meglio. Bologna è una delle squadre che ambisce a fare la Coppa Italia ed è molto unita, giocano assieme già da anni. Noi andremo là per battagliare, anche se non siamo al completo, dato che sia Maiocchi che Gioan non sono ancora disponibili”.

La direzione di gara è stata affidata ai signori Lanfranco Rubera e Mauro Davide Barbieri, entrambi di Roma.