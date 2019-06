Le ragazze del Circolo Tennis Spezia a Trieste per giocarsi la promozione in Serie B

La Spezia - Il Circolo Tennis Spezia si gioca la promozione in Serie B femminile, domenica prossima 30 giugno a Trieste in casa del Tennis Club Triestino. Partenza il giorno prima della spedizione a cui partecipano: Costanza Traversi, Camilla Raggi, Patrizia Fusco, Francesca Righetti, Elisa Simonetti, Elena Moroni e Ilaria Tendola (con Nicolò Righetti capitano). Un successo sarebbe il massimo coronamento di una stagione che già brilla del titolo regionale ligure di C.

Sul fronte maschile intanto, fuori a testa alta dalla competizione nazionale di categoria il Cts Over 50, eliminato ivi dal forte Tc Saronno. Domenica 30 stessa altresì due le squadre del club di San Venerio impegnate, in trasferta dalle ore 9, in D2…Antognetti, Masotti, Portunato e Manno sono ospiti del Luni River; i veterani Cipollini, Pietraforte, Lunardini e Grandi del Tennis Club Sarzana.

Di scena a S. Venerio invece gli uomini della D4 a partire dalle 14 contro il Tc Lerici, si tratta dei soci Iachetta e Ruffini, Ticchiati e De Nobili.

Sempre su campi “sanveneresi” infine, tra il pomeriggio di sabato 29 e la mattina di domenica 30, il torneo del circuito amatoriale nazionale Tpra intitolato all’indimenticato socio Luca Caprini.