Le prime volte di Sveinn, Beppe e Martin

La Spezia - Prima da titolare per Soufiane Bidaoui, che ha giocato a sprazzi facendo rivedere le sue indubbie individualità, ancorché non ancora supportare dalla condizione. Quella condizione che ti fa fare un cambio di direzione più repentino, tanto da tagliare fuori l'avversario. Ma nel pomeriggio dell'Adriatico ci sono altre tre prime volte: quella di Giuseppe Mastinu, alla prima convocazione in assoluto da quel maledetto 3 marzo quando lo Spezia uscì sconfitto proprio dall'Adriatico ed il fantasista sardo, appena rientrato dal vecchio infortunio, si ruppe, in totale solitudine, il legamento crociato anteriore del ginocchio. L'altra prima volta è quella di Martin Erlic, lontano dai campi di gioco da molto più tempo del compagno di squadra: bisogna tornare addirittura al secondo turno di Coppa Italia 2018-19 vinto 2-1 contro la Sambenedettese per quella che fu la prima e unica maglia bianca indossata fino ad oggi. Per lui un ritorno in battaglia e l'augurio di vivere una stagione di rilancio. La terza prima volta è quella di Sveinn Aron Gudjohnsen: l'anno scorso, prima del prestito al Ravenna, furono otto le apparizioni, quest'anno si era fermato alla Coppa Italia e all'amichevole con la Sampdoria in cui segnò. Poi più nulla, nemmeno un minuto nelle prime sette di campionato, fino ad oggi: primo gol in serie B e se, vogliamo, anche primo assist, seppur provento di casualità fortunose.