Le maglie decorate dai tifosi per colorare lo stadio Picco vuoto

La Spezia - Esserci con il cuore e, perché no, anche con un simbolo. Lo Spezia Calcio è pronto a distribuire sui seggiolini dello stadio Picco, vuoto come da norme anticontagio, le maglie decorate dai tifosi. Un modo diverso di far sentire la propria vicinanza ai ragazzi di mister Italiano. L'invito è partito questa mattina, le regole poche. L'importante è che si tratti di una t-shirt rigorosamente bianca, sul messaggio da trasmettere a Terzi compagni invece non ci sono limitazioni. Frasi, immagini, foto e disegni... ad ognuno il proprio slogan.

Tutti i tifosi potranno consegnare le proprie creazioni allo Spezia Store di Piazza Sant'Agostino negli orari di apertura al pubblico (dal martedì al sabato 9-13 e 15.3 -19.30). Ognuno potrà consegnare anche più di una t-shirt: più creazioni arriveranno, più il "Picco" si tingerà di bianco. In occasione delle gare casalinghe, tutte le t-shirt verranno posizionate sui seggiolini della tribuna dello stadio Picco.