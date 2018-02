Le ginnaste della Pro Italia dominano

Palmerini, Lombardi, Sagradini, che trio!

La Spezia - Michelle Palmerini prima classificata con il punteggio più alto di tutta la Prima divisione nella prima prova del campionato regionale zona unica e le altre due ginnaste della società Pro Italia, Ginevra Lombardi J2 sempre in Prima divisione e Virginia Sagradini S1 in Seconda divisione, che si posizionano al primo posto dominando le ginnaste liguri con punteggi di livello tecnico molto alto. Per la Pro Italia la prima prova per il titolo regionale è stata un trionfo perchè le altre ginnaste in gara si sono piazzate a ridosso delle compagne di squadra confermando che la società spezzina ha un vivaio di prestigio e i tecnici Poleschi, Ricco, Erario e Brozzo possono contare di ben figurare nel panorama della ginnastica regionale.



A coronamento di quanto detto troviamo i seguenti piazzamenti Elena Fazio 3° classificata 2° divisione J2, Emma Corradini 2° classificata 3° divisione A1, Giorgia Nobili 5° classificata 2° divisione A3, Sofia Tottone 4° classificata 2° divisione A2, Anna Cernich 6° classificata 2° divisione A2, Giulia Costa 7° classificata 2° divisione A2, Rebecca Medusei 8° classificata 2° divisione A2, Agnese Sommovigo 11° classificata 2° divisione A2.

Nella seconda prova quindi le ginnaste della Pro Italia si presenteranno favorite per la conquista dei titoli regionale per la società di via Lamarmora presieduta da Silvana Motto ancora allori da mettere nella prestigiosa bacheca della oltre centenaria Pro Italia, ben 128 dice la sua storia.