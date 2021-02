Le ginnaste della Pro Italia brillano nel campionato regionale

La Spezia - La pandemia non ferma la Pro Italia. Il gruppo sportivo con le sue ginnaste ha ottenuto nuovi importanti a Sant' Eusebio in provincia di Genova. Con questa prima prova del campionato regionale le ragazze della Pro Italia conquistano i primi posti.

Guardando le classifiche, oltre alla Lombardi prima assoluta, nelle altre categorie le ginnaste spezzine ottengono piazzamenti di rilievo.

Nella categoria LC A4 Cecilia Ravenna ottiene un buon quarto posto e Marisol Nencioni il sesto. Per la categoria LC J1 Fiorenza Leri un settimo posto. Le sorelle Marcantoni : Carolina 6ª e Alice 9ª nella categoria LC J3.

Elena Fazio 4ª classificata in LC S1. Un grande risultato in lotta per il titolo regionale in LD A4 lo ottiene Emma Corradini piazzata al secondo posto con ampi margini di miglioramento.

Nella categoria LD J1 le ginnaste spezzine si sono piazzate nelle prime cinque posizioni; Sofia Tottone seconda, Anna Cernich terza e Agnese Sommovigo quinta.

In gara anche le Senior Giulia Mancini giunta quarta in LD S1 e Michelle Palmerini sempre quarta nella categoria LE S1.

"Non ci sfugge certo il grande impegno, in questo particolare momento, dei tecnici Speranza Poleschi, Giorgio Ricco, Margherita Erario e Gaia Brozzo - si legge in una nota della Pro Italia -. Questo staff tecnico è un patrimonio della società e si prepara una stagione ricca di affermazioni che la società, presieduta da Silvana Motto Ferrari, siamo convinti ci darà nel segno del suo grande passato".