Le feste natalizie non fermano la Boxing Class

La Spezia - L'Associazione Sportiva Dilettantistica BOXING-CLASS LA SPEZIA presente da 18 anni all'interno del Palasport G. Mariotti della Spezia, non si ferma nemmeno nelle festività natalizie riscuotendo grandi successi in termini di presenze anche con il Corso tenuto dal Trainer Paolo Bertoli. "Paolo, che ha da un anno conseguito il diploma di Trainer di Kick-boxing presso CSEN sez. FIGHT1 - riferisce il Direttore Sportivo Andrea Prassini che continua - svolge con estrema professionalità le proprie lezioni acquisendo continui consensi e facendo appassionare sempre più atleti alla disciplina della Kick-boxing sia per amatori e sia per agonisti. Per questo - conclude Prassini - chi volesse praticare la kick-boxing, avrà la possibilità con Paolo di frequentare 2 lezioni di prova omaggio come in tutti i Corsi della nostra Associazione. Con l'occasione, a nome dell'Associazione e mio personale, rivolgo a tutti i migliori auguri di buone feste". Il Corso, sia per agonisti e sia per amatori, si svolge il lunedì, martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30. Per maggiori informazioni tel. 334.3764564