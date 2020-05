Le cinque sostituzioni sono una buona notizia per lo Spezia

La Spezia - Poco prima che tutto chiudesse, con lo Spezia che veleggiava in alta classifica, mister Italiano lo aveva detto: "E' un cruccio per me poter schierare solo 14 elementi a partita, perché tutti si allenano bene e tutti vorrei premiare con la presenza". Il suo spazio si manovra sarà ancora più ampio al ritorno in campo a fine giugno. La prossima settimana l'assemblea di Lega B darà infatti il via libera a un cambio di regolamento che porterà a cinque le sostituzioni a partita per ogni squadra. Addirittura sei in caso di tempi supplementari, ovvero durante play-off e play-out.

Scelta che appare saggia, visto che ci sarà da riportare a regime i motori dei calciatori in poche settimane evitando infortuni. Lo Spezia avrà modo così di sfruttare a fondo la rosa, oggi davvero piuttosto ampia dopo il ritorno dagli infortuni dei vari Ragusa, Vitale e Bastoni. Italiano poi ha dimostrato di saper ben dosare le forze fino ad oggi: 6 reti sono arrivate dai subentrati e undici volte chi è partito dalla panchina è riuscito ad entrare in un'azione da gol. Solo Inzaghi a Benevento ha fatto meglio.