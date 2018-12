Le borgate da Peracchini: "Non ci saranno più eventi collaterali"

Il sindaco conferma l'erogazione del contributo ordinario già in liquidazione e rallentato per questioni burocratiche. Ma sarà cancellato il villaggio del Palio da luglio.

La Spezia - Ieri pomeriggio il Direttivo del Comitato delle borgate è stato ricevuto a Palazzo Civico dal sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore al Palio Casati e l’ufficio di gabinetto. L’incontro, che a detta dei borgatari si è svolto in modo molto positivo, ha permesso di trovare un punto di incontro sulla situazione in cui versa la manifestazione del Palio. "Tanti gli obiettivi che ci siamo prefissati, anche se il più importante è il presupposto da cui siamo partiti: a entrambe le parti al tavolo sta a cuore il palio e il suo benessere. Siamo pronti a lavorare insieme per risolvere i problemi di liquidità della manifestazione. Il sindaco, anzi, ribadendo l’importanza del palio non solo per tutta l’amministrazione che rappresenta ma anche per lui personalmente, essendo da sempre un tifoso, ha confermato l’erogazione del contributo ordinario, già in liquidazione e rallentato per questioni burocratiche e che ci aiuterà con l’erogazione, il prima possibile, del famoso contributo straordinario concordato a inizio 2018 e riferito al palio 2017".



Per il futuro poi le parti, vista la oggettiva difficoltà del movimento a organizzare il villaggio del palio a luglio a fronte di contributi da sponsorizzazioni esterne che tardano mesi rispetto all’evento, hanno concordato di sospendere l’organizzazione di ogni evento collaterale (diverso quindi dal nucleo centrale composto dalle manifestazioni del weekend del palio), rimandando ai primi mesi dell’anno nuovo ogni decisione, che verrà quindi concordata con la

amministrazione alla luce di eventuali sponsorizzazioni reperite in tempi utili per predisporre un programma estivo di eventi. "Festeggiamo quindi il Natale con le rassicurazioni del sindaco Peracchini che le borgate non sono sole e che verranno appoggiate dalla amministrazione nello svolgimento del loro importante ruolo sociale e aggregativo, oltre che nella loro attività sportiva".