Le bombe di Nardini trascinano il Canaletto

Contro Cadimare sugli scudi il play dei canarini, Red Claws rispetta i pronostici e raggiunge temporaneamente il secondo posto. Tutti i risultati e le statistiche.

La Spezia - La prima giornata del girone di ritorno del campionato di basket Uisp ha visto, come da pronostico, l’affermazione delle squadre più titolate, che non hanno avuto difficoltà ad avere ragione delle formazioni che occupano le posizioni più basse della classifica. L’Arci Canaletto continua la sua corsa solitaria in vetta e, grazie al rinvio della partita Dlf Rocco - Amatori Carrara Legends ha, almeno momentaneamente, incrementato il proprio vantaggio sulle inseguitrici. Nella partita che la vedeva opposta ai Cadimare Pirates in evidenza il solito Stefano Nardini, autore di sei bombe, top scorer della serata con 26 punti. Buona prestazione anche per il rientrante Perli mentre Lorenzo Zoppi, anche lui in doppia cifra, rimane saldamente in testa alla classifica marcatori. Nei Cadimare Pirates Francesco Calò e Fabrizio Sturlese, rispettivamente con 16 e 14 punti, hanno fatto in modo che il punteggio finale rimanesse in termini non eccessivamente penalizzanti per la propria squadra.



Alle spalle della capolista continuano a disputare un ottimo campionato i Red Claws di coach Grassi. Senza molta storia il match che li vedeva opposti al fanalino di coda Euroboys. Troppo marcata la differenza tra le due compagini per pensare che la partita potesse riservare sorprese. I Red hanno dominato fin dalle prime battute, con un punteggio finale che la dice tutta sulla differenza di valori in campo. Anche i "Los Thunder", altra formazione di alta classifica, hanno avuto vita facile contro i Las Pezia Thuas. Dando un’occhiata al tabellino balza agli occhi una statistica particolare: tutti i dieci giocatori schierati dai "Los Thunder" sono andati a punti, a dimostrazione di una squadra che a fianco dei principali realizzatori, Buondonno con 18 e Benevelli con 16 punti, può vantare un organico completo. I Tunas, guidati anche quest’anno da Datteri, con Campagnolo (14) in doppia cifra, proveranno a giocarsi negli scontri diretti la possibilità di conquistarsi i play-off. Nel quarto e ultimo incontro della giornata Ameglia (mvp Poggi e Tono con 18 punti) ha avuto la meglio su un Lerici che ha dato comunque filo da torcere alla più blasonata avversaria. Turno di riposo per l’Asd Papini. Uno sguardo infine alla classifica marcatori, dove si ripropone a livello dei singoli la sfida tra le prime della classe: al primo posto troviamo infatti il già citato Zoppi del Canaletto, tallonato da Cruz del Dlf e Madiotto dei Red Claws.



Questi i risultati completi e la classifica provvisoria:

Ameglia - Lerici 68-55

Los Thunder - Las Pezia Tunas 71-36

Cadimare Pirates - Arci Canaletto 63-91

Red Claws - Euroboys 71 -34



Classifica.

Arci Canaletto 22

Dlf Rocco 16

Red Claw 16

CSI Ameglia 14

Los Thunder 14

Amatori Carrara Legends 8

Asd Papini pol. 6

Cadimare Pirates 6

Lerici Basket 4

LasPezia Tunas 4

Euroboys 0



Marcatori.

ZOPPI Lorenzo (Arci Canaletto) 182

CRUZ Henriquez (Dlf Rocco) 163

MADIOTTO Alessandro (Red Claws) 147

STURLESE Fabrizio (Cadimare Pirates) 136

TRAPANI Paolo (AT Euroboys) 122

REGE CAMBRIN Francesco (Red Claws) 114

STEFFANINI Francesco (Lerici Basket) 114

FRIONE Alessandro (Arci Canaletto) 106

CAMPAGNOLO Davide (Las Pezia Tunas) 105

CAPACCIOLI Marco (Csi Ameglia)