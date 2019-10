Le Curve Pericolose hanno festeggiato vent'anni al seguito dello Spezia

La Spezia - Vent'anni e non sentirli. L'attaccamento allo Spezia è infatti lo stesso del 1999 per le “Curve pericolose”, le ragazze che in questi giorni hanno festeggiato l'importante traguardo raccolte dietro allo striscione che in due decenni ha visto ogni partita dalla Curva Ferrovia e ogni settore ospiti nel quale gli aquilotti sono scesi in campo. Un amore incondizionato quello di Soni, Roberta, Erica, Paola, Ilaria e Nicoletta che in tutto questo tempo hanno vissuto con fede incrollabile gioie (poche) e dolori della loro unica squadra dell'unica squadra del cuore. Un sentimento fatto di amicizia oltre ogni cosa e passione per i colori della propria città, ostentati con orgoglio sui gradoni infimi della Serie D come nei 'teatri' dell'Olimpico di Roma o San Siro a Milano, sempre con schiettezza ed ironia in un mondo spesso rude e a lungo ritenuto inadatto alle donne.



La loro presenza invece non è mai venuta meno, anche nelle trasferte più lunghe e improbabili o nel momento più tragico: quando nel 2008 è mancata prematuramente Ila “Franchetti”, una di loro. Da allora il suo nome campeggia nello striscione che le Curve appendono in ogni stadio confermandosi come un esempio per tutti, non solo a Spezia visto che il loro è un club tutto al femminile fra i più longevi nel panorama ultras nazionale.