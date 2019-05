Le Aquile Basket sono d'argento allo Special Basket 2019

La Spezia - Le Aquile Basket La Spezia – Malnate Varese 44-30

PARZIALI 10-3, 8-7, 9-14, 17-6

Lleshi punti 19 (1 fallo), Gemelli punti 17 (3 falli), Montini punti 5 (1 fallo), Lombardo punti 3 (3 falli), Demontis (3 falli), Bongiorno (1 fallo), Strata (1 fallo)



Superando largamente il Malnate Varese per 44-30, Le Aquile Basket La Spezia conquistano il secondo posto e la medaglia d’argento nello Special Basket 2019, che a Senna Comasco ha vissuto l’ultimo appuntamento del 5vs5 tradizionale. Ora per il Team di Alessandro Fiore (per l’occasione affiancato dal partner Luca Dal Padulo) e Sandro Moroni, prima dell’arrivederci al prossimo autunno, ci sarà l’ultimo step, quello del 3vs3 unificato, in programma a Cantù domenica 13 Giugno.

Nella partita conclusiva, il team spezzino mostra come sempre le sue doti, giocando da squadra. Come è capitato a Riccò del Golfo nello scorso aprile, a trascinare la squadra ci pensano Giuliano Gemelli e Anton Lleshi, rispettivamente con 17 e 19 punti. Ci sono anche due canestri da 3 punti di Giuseppe Lombardo e Jonhatan Montini.

Insomma, un congedo degno della forza di questa squadra, mai come quest’anno molto dinamica in campo e tanta voglia di fare; anche alle luce delle due sconfitte con l’Acqurello Piacenza, che è costato il primo posto.

“chiudiamo la stagione molto soddisfatti” - dice coach Fiore -. “Le due sedute di allenamento – continua coach Moroni “han fatto sì che la squadre è diventata il team di punti dello sport disabile della città. Un grazie sicuramente va a Valeria Carnemolla (ex giocatrice di A2), che ad un certo punto ha preso in mano la situazione, agevolando la compattezza della squadra”.