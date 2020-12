Lazio, pochi inciampi con le neopromosse. I pronostici sono a senso unico

La Spezia - La Champions League dà soddisfazioni alla Lazio, capace di strappare un prezioso pareggio sul campo del Borussia Dortmund che avvicina gli 'inzaghiani' alla qualificazione alla seconda fase. Biancocelesti che in campionato vengono invece dall'1-3 incassato all’Olimpico dall’Udinese che tiene i biancocelesti distanti dalla parte alta della classifica.



E così dopo due vittorie consecutive contro Crotone e Zenit contro i fruilani, la Lazio ha raccolto la seconda sconfitta casalinga della stagione nel 3-1 contro l’Udinese, una partita condizionata dalla fatica che i biancocelesti stanno facendo per disputare una Champions League da protagonisti. Lazio che ha vinto ben sedici delle ultime 18 gare contro squadre neopromosse: solo due passi falsi, contro il Verona a febbraio (0-0), contro il Lecce a luglio (1-2).



Le quote d'altro canto sono fortemente favorevoli agli ospiti, la cui vittoria ha la quota più bassa a 1,62. Lontane, decisamente lontane le altre opzioni: l'X vale 4 volte la posta giocata mentre il successo degli aquilotti, che all'Orogel Stadium non hanno mai fatto tre punti in una partita, è quotato 5,50.