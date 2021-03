La Spezia - Mattinata di tamponi anti Covid 19 e pomeriggio improntato sulla tattica per lo Spezia di Italiano che anche oggi a Follo ha proseguito la marcia di avvicinamento alla fondamentale sfida di sabato al Picco contro il Cagliari. Seduta ancora differenziata ma in campo per Nzola e Saponara mentre a causa della positività sono rimasti a casa Provedel, Krapikas ed Estevez. Domani il gruppo tornerà a lavorare nel pomeriggio.