Latino americano, Corradi e Cotroneo campioni assoluti under 21

La Spezia - Valentina Corradi e Davide Cotroneo, per il secondo anno consecutivo, si laureano campioni assoluti italiani nella Under 21 di Ballo Latino americano. Soltanto qualche mese fa la splendida coppia ha portato in alto i colori dell'Italia prendendo parte ai campionati del mondo in Cina, dove i ragazzi hanno conquistato un meritatissimo sesto posto. Gli atleti si erano guadagnati la maglia della Nazionale classificandosi primi ai campionati assoluti 2019. Domenica, a Foligno, hanno bissato il successo dello scorso anno e ancora una volta hanno occupato il primo gradino del podio, conquistandosi nuovamente il diritto di far parte del Team Azzurro e prendere parte ai campionati mondiali che si svolgeranno a maggio in Armenia. Fin dal primo turno di gara hanno dato il massimo e dominato la gara in un'esplosione di energia e bellezza.



Il percorso di Davide, 19 anni, spezzino, e Valentina, 18 anni, di Rapallo, è coronato da importanti successi, raggiunti con fatica, sacrificio e rinunce. Allenamento e sudore sono il loro pane quotidiano; dietro l'emozione e il sorriso della vittoria ci sono ore di intenso lavoro, tenacia e perseveranza. Da tre anni la coppia gareggia in classe internazionale ed è impegnata in competizioni in diversi paesi del mondo.



Gli atleti liguri fanno parte della scuola Latin Way Studio'S di Massa e sono seguiti dai maestri Francesca Mori Barigazzi e Federico Gassani. La coppia coglie l'occasione per ringraziare i maestri della propria scuola e gli altri insegnanti coinvolti nella preparazione: Laura Ullio, Martino Zanibellato, Michelle Abildtrup, Giacomo Steccaglia . Un grazie speciale i ragazzi lo rivolgono alle famiglie che regalano loro la possibilità di coltivare un meraviglioso sogno, un sogno che si è consolidato con questa nuova, bellissima vittoria. Ed ora non c'è tempo per riposare. La Federazione li ha già convocati per il mondiale, nella sacca c'è, ancora una volta la maglia della Nazionale e la preparazione in vista dell'importante appuntamento è già in corso. E allora, in bocca al lupo per questo nuovo ambito traguardo.