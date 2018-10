Lamanna e Capradossi in gruppo, riposo Bidaoui

La Spezia - Dopo le 48 ore di riposo concessi da mister Marino ai suoi ragazzi, lo Spezia è tornato questo pomeriggio a lavorare sul prato di Follo in vista della sfida valida per il settimo turno di campionato in programma domenica 7 ottobre, alle 15, al 'Picchi' di Livorno. Dopo un prologo in palestra (attivazione muscolare e core stability), i bianchi sono scesi in campo sul terreno del 'centrale' cimentandosi in esercitazioni tecniche su porzioni variabili di campo, quindi ripetute sui 100 e sui 50 metri, chiudendo le due ore abbondanti di lavoro con un partitina a ranghi misti su metà campo.

Nella seduta odierna hanno ripreso a lavorare con i compagni anche Elio Capradossi, Eugenio Lamanna (che ha inoltre svolto del lavoro personalizzato ad alta intensità) e Gregorio Morachioli. Riposo precauzionale per Bidaoui (sindrome influenzale), palestra e fisioterapia per Galabinov e Pierini oltre che per Erlic e Mastinu. Per domani è in programma una doppia seduta di lavoro presso il 'Comunale' di Follo (ore 09:30 / 17:30).