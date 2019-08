Lamanna da applausi, fondamentale nell'acuto di coppa del Monza a Benevento

La Spezia - Prodezze in successione. La prima su un colpo di testa di Coda, poi su un sinistro a giro di Insigne e altre due volte sul numero nove tra primo e secondo tempo. Sul gol di Tello è incolpevole. Unico neo l’ammonizione per perdita di tempo, ma la sua partita al Vigorito è stata un capolavoro. Numero 1! La pagella dei colleghi di Monza-News incorona l'ex aquilotto Eugenio Lamanna, migliore del Monza con un bell'8 tondo tondo, nella piccola grande impresa del club di Berlusconi a Benevento. Un 4-3 che elimina le Streghe dalla Coppa Italia e conferma una volta di più che i brianzoli sono la squadra da battere nel girone A della serie C. D'altro canto basta vedere l'undici sceso in campo ieri per comprendere che quest'anno il tecnico Brocchi ha in mano una vera e propria corazzata ed un portiere di categoria superiore.