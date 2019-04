Lamanna: “E’ stata dura, riproponiamo questo carattere”

La Spezia - “Ho cercato di stare in posizione e seguire l’azione. Ero ben messo e il colpo di testa era abbastanza centrale”. Con modestia Eugenio Lamanna parla di quella parata su Troiano che ha tenuto a galla inizialmente lo Spezia. “E’ stata dura, ce la aspettavamo. L’Ascoli è una squadra tosta da affrontare, noi abbiamo mantenuto la calma e solo così è possibile una rimonta del genere. Quando perdi come è successo a noi a Foggia un po’ brucia. Il primo tempo avevamo approcciato benissimo, avevamo retto bene e poi era arrivata quella sconfitta. Oggi avevamo un motivo in più per fare una grande rimonta”.

Nel finale che rischio... “Potevamo chiuderla, perché una squadra come l’Ascoli anche su punizione può farti male nonostante l’inferiorità numerica. Sarebbe stato bello per Da Cruz segnare, se lo meritava. Io arrabbiato? No, è adrenalina per quella parata all’ultimo minuto. Sarebbe stata una beffa. Ora teniamoci stretto quel carattere che abbiamo dimostrato in tante occasioni, poi si vedrà”.