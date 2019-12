Laghezza coraggioso ma i pisani alla lunga sono più forti

La Spezia - ARNO PISA – LAGHEZZA SPEZIA 3 - 1

Set: 24-26 / 25-12 / 25-19 / 25-18.



ARNO PISA: Guemart 2, Da Prato 27, Pitto 10, Benaglia 9, Andreatta 11, Aliberti 13, Pinzani libero.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 6, Figini 0, Tagliatti 7, Moscarella 6, De Rosa 3, Lambruschi 0, Lanzoni 18, Facchini 5, Ruiu 0, Briata libero; n.e. Calosi e Fregoso.

Arbitri: Mutti e Bosio.



Al Volley Laghezza Spezia non basta il coraggio (aveva vinto il primo set) in casa della capolista Arno Pisa, ora peraltro al comando da sola nel raggruppamento, a Castelfranco di Sotto. Oltretutto a fine primo set s’è infortunato al pollice lo schiacciatore Lorenzo Facchini, subito trasportato al pronto soccorso, per cui un lesionato in più va ad aggiungersi fra i biancazzurri a Nannini e Cerquetti oltre a quel paio di elementi a mezzo servizio. Ad ogni modo “laghezziani” tuttora fuori dalla zona-retrocessione.



Fra gli spezzini Martinelli al palleggio con Tagliatti opposto, centrali De Rosa e capitan Moscarella, di banda Lanzoni e Facchini; Briata libero. Entrati pure il secondo palleggiatore Figini, il centrale Lamvruschi e l’altro libero Ruiu.

Nella capoclassifica Guemart in costruzione con Da Prato opposto, Pitto e Benaglia al centro con Pinzani libero, Andreatta e Aliberti alla schiacciata.



Infine questi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone D della Serie B nazionale maschile, era la 7.a giornata: Ermgroup San Giustino Pg – Energiafluida Cesena Fo 3-0, Geetit Bologna – Caffè Krifi 4 Torri Ferrara 3-1, Sama Portomaggiore Fe – Querzoli Forlì 3-2, Sir Safety Monini Spoleto – Jobitalia Città di Castello Pg 3-1, Titan Services S. Marino – Lupiestintori Pontedera Pi 3-2, Zephyr Trading Valdimagra – Promovideo Monteluce Perugia 3-2.