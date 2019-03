Laghezza Volley quasi al completo in vista del match contro il Colombo

La Spezia - Il Volley Laghezza Spezia parte oggi alle 17.30 dal Palamariotti spezzino, alla volta di Genova dove alle 21 è atteso dal Colombo in zona Borzoli: si gioca alla palestra di Lago Figoi, per la 18.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo, arbitrano Matteo Arcangeli e Marta Gamalero.

Per la cronaca il Colombo è squadra di centro-bassa classifica estremamente giovane. Da parte sua il Volley Laghezza dovrebbe essere (salvo sorprese in extremis) al completo, al di là dei “soliti” mancanti Iacopini e Manduca, l’unico “forse” riguarda l’opposto e “bomber” Nicholas Lanzoni per via di un acciacchino; ma dovrebbe farcela anche lui.

Morale buono come inevitabile dopo il netto successo nel derby e scontro al vertice con la Zephyr e una fuga in vetta alla classifica che pare accentuarsi.

Per concludere queste le altre partite in programma nel turno: Colombiera Project Sarzana-Avis Finale Ligure, Futura Bertoni Ceparana-Spinnaker Savona, Grafiche Amadeo San Remo-Admo Lavagna, Tre Stelle Villaggio-Aci Santa Sabina, Zephyr Trading Valdimagra-Spazio S. Antonio Genova.