La Spezia - Basta un punto contro la Juve Stabia lunedì sera per la promozione matematica del Benevento. La festa per la verità stava già per cominciare ieri sera nel momento in cui lo Spezia era sotto con il Chievo. A quel punto, a +24 sul Cittadella terzo e con gli scontri diretti a favore (vittorie 4-1 e 1-2), i sanniti avrebbero chiuso il discorso. Potranno farlo sul terreno di casa tra tre giorni.