La variabile Benevento, a cui bastano due turni per la serie A

La Spezia - E che farà il Benevento una volta promosso? Oltre al fattore campo, influenzato dalle porte chiuse, altra variabile di questo finale di campionato in serie B sarà il destino dalla capolista. Oggi è già a +22 sulla terza in classifica con 30 punti da giocare: nella migliore delle ipotesi potrebbero bastargli due turni per poter già afferrare la serie A matematica. A quel punto avrebbe ancora otto giornate da giocare senza più grandi stimoli, si direbbe, diventando questo un elemento in grado di incidere sulla corsa salvezza e su quella play-off. Pippo Inzaghi deve infatti incrociare entro la fine Trapani e Livorno come Frosinone e Chievo, tra le altre. In verità i giallorossi sono in lizza per entrare nelle statistiche perpetue della serie B: a 16 punti dal record di punti fatti (85, Juventus) e da quello di vittorie (28, sempre Juventus). E se può farlo, lo deve anche un po' allo Spezia che in quella stagione lasciò un solo punto alla Vecchia Signora. Insomma, le motivazioni potrebbero non estinguersi con la promozione.