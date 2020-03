La svalutazione frena i riscatti di Nzola e Scuffet

La Spezia - Nel caso in cui nessuna partita sia più giocata da qui al 30 giugno e nessun contratto ritoccato, l'agenzia svizzera CIES Football Observatory ha calcolato un svalutazione media del 28% nel valore delle rose dei club delle cinque massime serie europee. Tra le più colpite in Italia ci sarebbero Inter, Hellas, Spal e Lazio tutte inserite nella top 8 della svalutazione del parco giocatori. E' questo uno degli scenari che si presenta al calcio professionistico europeo in queste ore di incertezza e dolore. In attesa di uscire dall'emergenza sanitaria, è già l'emergenza economica che verrà dopo a destare più di qualche preoccupazione. Perché le società del football sono pur sempre aziende, con bilanci da cui dipendono tanti posti di lavoro. E i diritti sui calciatori il loro bene più importante.

In questo scenario la virtù può diventare debolezza. Ovvero quei club che cercano l'autofinanziamento, comprando a poco e vendendo ad un po' di più, rischiano di vedere eroso il margine che speravano di incamerare nel prossimo calciomercato. Ma anche chi ha investito molto alla ricerca di un risultato sportivo immediato potrebbe dover faticare. I calciatori che rischiano di veder crollata la valutazione del proprio cartellino hanno un profilo ben preciso secondo gli esperti: oltre i trent'anni, con contratti brevi e con poche partite all'attivo in una stagione che rischia di essere molto più breve del solito. Niente di particolarmente inatteso c'è da dire. Ma quando la teoria diventa numeri, questo incide sulla vita di un'azienda che deve far quadrare i conti. Per CIES, il Getafe si svaluterebbe del 31.9% e così un trentenne Chichizola, già oggi sotto il milione di euro, precipitare a quotazioni minime da quando è in Europa. E ancora, il Leganes di Postigo pagherebbe ccon un -32%, solo per fare due esempi di ex Spezia.



Lo scenario del tutti a casa avrebbe un primo evidente effetto su quegli elementi acquistati con la formula del diritto di riscatto a prezzo concordato prima delle crisi. Per guardare in casa aquilotta, il milione per Simone Scuffet che spetta all'Udinese oggi sembra meno un affare. E lo stesso scaturisce un ragionamento diverso sui 900mila euro che spetterebbero al Trapani (e di conseguenza al Carpi) per Nzola. D'altra parte, un David Okereke ceduto a 10 milioni di euro un anno fa, può trovarsi accreditato di una quotazione più bassa di 3 o 4 milioni con disappunto del Club Brugge.

In generale, lo Spezia ha seguito una politica sportiva che si rivela capace di parare il colpo anche in questa condizione estrema e impreventivabile. Rosa dall'età media bassa, tanti giocatori di proprietà e un discreto numero di prodotti del vivaio in prima squadra. Certo che un Giulio Maggiore, uno degli elementi proiettati verso la serie A come Capradossi o Ferrer, fino a due mesi fa poteva essere trattato ad una cifra diversa. A far quadrare i bilanci serviranno forse degli aiuti al settore (questo chiedono Leghe e presidenti) e in definitiva un'iniezione di liquidità delle proprietà. Non una novità se è vero che dall'anno della Lega Pro sbancata ad oggi la Social Sport ha ripianato passivi per circa 49 milioni di euro, bilanci ufficiali alla mano.



