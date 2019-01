La stima di De Mastri: "Non meno di 4 milioni per coprire la Ferrovia"

L'architetto che segue le strutture per lo Spezia Calcio ha studiato il caso. "Grande complessità strutturale".

La Spezia - Non meno di 4 milioni di euro. Meno prudente di quella fatta dal Comune della Spezia, ma comunque importante la stima fatta dallo Spezia Calcio per quanto riguarda l'eventuale costo di una copertura sulla Curva Ferrovia. La difficoltà di operare su un manufatto di quella forma non giustificano da solo il costo maxi. "La complessità strutturale è anche maggiore di quanto suggerisca l'occhio - spiega l'architetto Nicola De Mastri - Siamo in zona sismica, la struttura non può pertanto essere collegata alla curva ma deve stare in piedi da sola. Servono dunque fondazioni indipendenti infisse in un terreno non facile, come sappiamo, ma che sorreggano pilastri che sarebbero alti per poter scavalcare l'altezza della curva stessa".



Il professionista è colui che si occupa per conto del club di tenere sott'occhio il discorso strutture a 360 gradi. "Avendo esaminato lo stadio, pensiamo che al netto di Iva e opere accessorie sia difficile rimanere sotto i 4 milioni di euro", spiega. La stima fatta nel 2013 su richiesta dell'allora dg Umberto Marino era quindi piuttosto ottimistica e non teneva conto di queste prescrizioni. Una cifra che in pratica mette la parola fine all'ipotesi di dotare di un tetto il settore dei tifosi al "Picco". Lo stadio in ogni caso è destinato ad andare incontro alle migliorie che si rendono necessarie per stare al passo con le prescrizioni contenute nelle licenze nazionali aggiornate.