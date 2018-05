La stagione remiera inizia domenica, due mesi e mezzo di passione

Presentato questa mattina a palazzo civico il calendario delle gare Pre Palio 2018: si parte domenica da Tellaro. E per la sfida della Morin la sorpresa sarà il salto di qualità del Villaggio del Palio.

La Spezia - Grandi novità all'orizzonte per l'edizione 2018 del Palio del Golfo. Oltre all'apertura delle prepalio, migliorano le situazioni anche di alcune borgate. Con la firma del protocollo per una concessione demaniale con l'Autorità portuale la borgata di Le Grazie potrà avere ufficialmente una sede tutta sua. Confermati anche per quest'anno almeno 8 equipaggi femminili, la preparazione atletica è tosta e i vogatori si allenano senza sosta.

La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina a Palazzo civico alla presenza dei tre sindaci Cozzani, Paoletti e Peracchini di Porto Venere, Lerici e la Spezia, del Comitato delle borgate con l'intramontabile Gianello alla presidenza, i capi borgata, l'assessore Casati, l'Autorità portuale e la Marina militare.

Il Palio quest'anno sta provando a dotarsi anche dell'album delle figurine e le prepalio verranno segnalate sui pannelli luminosi sulle principali arterie cittadine. Dunque i numeri ci sono, la città si prepara e il Palio si conferma un'attrazione turistica di grande traino.

"Abbiamo ricevuto richieste da tour operator - ha detto Gianello - e riviste specializzate. Questo è il segno che stiamo intraprendendo la strada giusta. Andremo avanti e speriamo di rafforzarci ancora".



Le prepalio, si comincia da Tellaro. Sarà la disfida di Tellaro, in programma domenica 20 maggio, a sancire ufficialmente l'inizio della nuova stagione remiera che condurrà la città verso la 93esima edizione del Palio del Golfo. Saranno quindi undici le gare attraverso cui gli equipaggi proveranno ad aggiudicarsi il campionato provinciale Uisp.



Il primo appuntamento, nell'affascinante borgo di Tellaro, sarà al mattino. Gli armi femminili gareggeranno alle 10. Alle 10.45 la partenza juniores e alle 11.30 quella senior. Da una punta del Golfo all'altra, il popolo del Palio sarà chiamato a partecipare, la domenica seguente, alla gara di Porto Venere, e poi Crdd, Lerici, Marola, Fezzano, Cadimare, San Terenzo, Venere Azzurra, Le Grazie per concludere la propria stagione con la tradizionale gara di Muggiano. La settimana successiva sarà quella dedicata alla festa del mare che culminerà con le gare di domenica 5 agosto.



La presentazione del campionato provinciale ha rappresentato anche l'occasione per dare alcune anticipazioni sul programma di iniziative che faranno da cornice al Palio del Golfo. L'amministrazione comunale e il Comitato stanno infatti da tempo lavorando per un'edizione di tutto rispetto: le novità di questo novantatreesimo riguardano specialmente il Villaggio del Palio, che quest'anno permetterà di assistere a un vero e proprio salto di qualità.



Di seguito il calendario delle prepalio:

20 maggio 2018 Tellaro ore 10,00 — Specchio acqueo antistante Tellaro

27 maggio 2018 Porto Venere ore 17,00 Canale di Porto Venere

03 giugno 2018 C.r.d.d. ore 10,00 Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin

10 giugno 2018 Lerici ore 17,30 Specchio acqueo antistante Castello di Lerici

17 giugno 2018 Marola ore 16,30 — Darsena interna Base Navale (Arsenale M.M.)

24 giugno 2018 Fezzano ore 17,00 Specchio acqueo antistante Porticciolo di Fezzano

01 luglio 2018 Cadimare ore 17,00 Specchio acqueo antistante Cadimare

08 luglio 2018 San Terenzo ore 17,00 Specchio acqueo antistante il castello di San Terenzo

15 luglio 2018 Venere Azzurra ore 17,00 Specchio acqueo antistante il castello di San Terenzo

22 luglio 2018 Le Grazie ore 17.00 Specchio acqueo Baia delle Grazie

29 luglio 2018 Muggiano ore 17,00 -Porticciolo del Muggiano