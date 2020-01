La squadra spezzina si prepara per lo "Special Basket 2020"

La Spezia - Le Aquile Basket La Spezia sono tornate in palestra, per ultimare la preparazione in vista dello Special Basket 2020, che inizierà a breve e che farà tappa a Torino, Biella e La Spezia.



Il nuovo decennio per la compagine spezzina, si apre dalle certezze di una squadra, che, nel 2019 ha vissuto la grande soddisfazione della doppia convocazione nella Nazionale Unificata dello Special Olympics Italia dell’atleta Anton Lleshi e del partner Luca Dal Padulo, partecipando e conquistando la medaglia di bronzo ai Giochi Mondiali di Abu Dhabi.



Dopo il grande risultato, il sodalizio spezzino si è rifatto il look partendo dall’assetto societario, che tra conferme e forze nuove, è pronta per un'altra annata da protagonista e confermarsi come un punto fermo del movimento a livello Nazionale e non solo.



In attesa della prima palla a due, staff e squadra si ritrovano due volte a settimana, per essere compatti e uniti verso la prima ufficiale e imponendo subito il marchio del basket di casa nostra.



Dopo le conferme della Presidentessa Alessia Bonati e del Direttore Sportivo Amedeo Dal Padulo; la guida tecnica si allarga con Alessandro Sturlese e Marco Gherpelli che affiancano i senatori Alessandro Fiore e Sandro Moroni; tra i dirigenti i nuovi arrivi di Lucilla Geraci e Francesco Moroni; confermati infine il dirigente accompagnatore Cristian Bertei, mentre Rino Crisci è il dirigente responsabile e addetto stampa.



Questi i giocatori

Lleshi Anton (96), Demontis Michele (99), Sinceri Alessandro (89), Gemelli Giuliano (2001), Tomulescu Adrian (95), Strata Paolo (77), Lombardo Giuseppe (2004), Benvenuto Mario (63), Tesconi Luca (93), Bianchi Simone (81), Derius Tiberius (2002), Federico De Santis (97), Luca Dal Padulo (93), Andrea Bongiorno (2002)