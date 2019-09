La spezzina Rachele Bianchi è vice campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle

La Spezia - Lo scorso 14 settembre, la spezzina Rachele Bianchi, atleta dell'ASD Skating Luna, ha conquistato la medaglia d'argento al Trofeo delle regioni di pattinaggio artistico a rotelle che si è svolto a Montebelluna (TV). Questa competizione è riservata alle prime tre atlete classificate di ogni regione ed è valevole come campionato italiano FISR.

L'atleta si è misurata con le sue avversarie in una categoria di livello tecnico molto alto. "E' stata una gara molto difficile, abbiamo lavorato tanto per raggiungere la forma fisica desiderata e curare i dettagli della coreografia e del programma presentato. Nonostante la giovane età, Rachele (11 anni) ci ha seguito in tutti gli allenamenti con costanza e tanto impegno e la felicità di questo risultato è il frutto di tanto impegno", dice l'allenatrice Sara Sacchelli, allenatore di terzo livello Fisr.

Rachele non è la prima volta che regala alla società titoli importanti; già nel 2018 è stata Campionessa Nazionale Uisp e medaglia di Bronzo al trofeo delle regioni, medaglie che si vanno ad aggiungere alla storia della società che vanta titoli provinciali, regionali, nazionali ed europei.

L'atleta spezzina è allenata dagli allenatori federali di terzo livello Sacchelli Sara, Melis Maurizio e Vittoria Scialpi che svolgono la loro attività al palazzetto dello sport a La Spezia e nella nuova palestra di Ponzano Magra in Via Pratolino 14.

"Vogliamo fare un grosso in bocca al lupo alla nostra atleta Rachele per la nuova stagione - dice Sacchelli - sarà per lei l'anno del passaggio alle categorie più grandi,il lavoro continua per prepararsi al meglio".