La spedizione spezzina di "Tiro a segno" parte per Bologna

La Spezia - Terminata la preparazione i tiratori spezzini domani partono per Bologna dove si svolgeranno le finali del campionato italiano in programma dal 24 al 28 luglio. Anche quest'anno la sezione della Spezia, del presidente Marco Castellini, porterà una nutrita schiera di atleti alla kermesse nazionale. Al termine della stagione agonistica si sono qualificati: gli juniores Valentina Giuntoli ed Edoardo Filippi nella specialità regina della pistola aria compressa a 10 metri rispettivamente alla seconda e terza partecipazione. Quest'ultimo lo scorso anno ha "centrato" il bronzo. Ancora sempre nella pistola 10 metri la squadra Juniores femminile sempre con Valentina Giuntoli assieme a Maria Vittoria Filippi e Rachele Cozzani. Le stesse atlete hanno ottenuto la qualificazione di squadra anche nella specialità pistola sportiva a metri 25. Luca Ravenna, sempre nella categoria Juniores, ha ottenuto il pass per le specialità di Carabina aria compressa 10 metri e in carabina libera a terra e carabina 3 posizioni sulla distanza dei 50 metri. Gli atleti saranno seguiti dai tecnici della scuola tiro Andrea Brilli per le pistole e Linuccia Gulli per le carabine. Al settore giovanile si aggiungono le qualificazioni di Elisabetta Deidda , master donne, nella pistola sportiva 25 metri già medaglia d argento la scorsa edizione, Niccolò Mattioni nella pistola 10 metri e nella pistola libera 50 metri assieme a Gabriele Brilli. A tutti gli atleti impegnati un grosso in bocca al lupo.