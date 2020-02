La settima meraviglia targata Tarros

La Spezia - ASD Nuovo Basket Altopascio - Spezia Basket Club Tarros: 56-69

Parziali: 13-18; 30-38; 40-55



ASD Nuovo Basket Altopascio: Pellegrini n.e., Pantosti 2, Orsini 10, Malvone 10, Lazzeri 2, Cappa 8, Giovani 3, Enabulele 7, Meucci 9, Razzoli 5, Simonelli n.e., Bondi 0.

Spezia Basket Club Tarros: Cimarelli 0, Lauriola n.e., Pipolo 0, Dalpadulo 3, Kibildis 17, Loni 13, Fazio 6, Bertola n.e., Steffanini 15, Suliauskas 15.



“Non è stata una grande partita e del resto gare come questa, tra squadre che lottano per evitare la zona rossa della classifica, raramente lo sono. Noi abbiamo giocato con grande determinazione: era molto importante vincere e lo abbiamo fatto”. Commenta così il Presidente dello Spezia Basket Club Tarros Danilo Caluri la vittoria contro Altopascio, una vittoria che porta a 7 i risultati utili consecutivi dei bianoneri.



Una striscia positiva che ha segnato una vera e propria accelerazione nei risultati della squadra dal momento in cui coach Padovan ha a disposizione tutti i suoi uomini, o quasi visto che anche nelle ultime partite ci sono state assenze a causa degli infortuni. “Come ci aspettavamo, è stata una gara complicata e vincre è stato molto importante. Dobbiamo crescere ancora, anche stavolta abbiamo sbagliato troppo, ma ci siamo”, commenta coach Padovan.



Guardando alla attuale classifica il presidente bianconero aggiunge: “Abbiamo fatto un notevole passo in avanti rispetto a qualche mese fa. Siamo a 20 punti, la prima è a 26. Andiamo avanti con la consapevolezza del nostro valore, ma sempre con grande umiltà”. Il patron, però, non si nasconde: “Il campionato è ancora molto lungo e certo non sarà facile, ma ora un pensiero ai play off lo facciamo”. Domenica 16 febbraio, al PalaSprint, arriverà la seconda della classe: quella contro Castelfiorentino sarà una gara da non perdere, in tutti i sensi.