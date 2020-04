La serie B si prende tutto agosto per terminare

La Spezia - Almeno tre mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti. E il conto è presto fatto: se la serie B riuscirà a riprendere per concludere il campionato, potrebbe giocarsi fino alla fine di agosto. Questo l'indirizzo uscito dal Consiglio direttivo di oggi collegato in videoconferenza. Tutti presenti: il presidente Mauro Balata, il vice presidente Marco Mezzaroma, i consiglieri Giuseppe Corrado, Paolo Rossi, Massimiliano Santopadre, Daniele Sebastiani, Oreste Vigorito, Carlo Grippo e Mauro Pizzigati. Tutti d'accoro sul fatto che il termine della stagione potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni Uefa. Per ora l'ipotesi più accreditata è mercoledì 26 agosto per la finale di Europa League e sabato 29 agosto per quella di Champions League.