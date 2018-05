La serie B chiede il divieto di promozione per le seconde squadre

Juventus B, Milan B e Atalanta B sono pronte al varo.

La Spezia - Seconde squadre sì, ma solo in serie C. E' questa la posizione ufficiale che dovrebbe prendere la Lega B in merito alla proposta di creare le succursali "giovani" dei grandi club di massima serie da far gravitare tra la seconda e la terza serie. Il disegno prevede di paracadutarle nei prossimi anni attraverso i ripescaggi (una seconda squadra, una società retrocessa dalla serie C e una società che abbia disputato l'Interregionale) per dare un'ulteriore valvola di sfogo nel professionismo ai giovani in cerca di esperienza.



"La seconda squadra potrà al termine del campionato Serie C essere promossa al campionato di Serie B". E' questa la riga che i club cadetti vorrebbero vedere cancellata dal comunicato ufficiale Figc numero 42 dell’11 maggio 2018. Chiederanno il divieto di promozione come condizione per seppellire l'ascia di guerra, altrimenti non sono escluse anche forme di protesta clamorose fino al blocco del campionato 2018/19. La posizione è stata discussa oggi pomeriggio a Milano in un'Assemblea di Lega movimentata dal caso Bari, che il 1° giugno vedrà discusso il proprio deferimento potenzialmente in grado di mutare la classifica play-off, ma che il 26 maggio dovrebbe scendere in campo contro un Cittadella che vorrebbe l'eventuale penalizzazione arrivasse prima di allora.



Intanto sarebbero tre i club pronti a varare le seconde squadre da subito: Juventus B, Milan B e Atalanta B. Avranno la possibilità di creare una distinta di gara 23 calciatori, di cui 19 calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi. Almeno 16 calciatori inseriti nella distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla Figc per almeno sette stagioni sportive. Nel rispetto dei limiti numerici e di età, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che nell’ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le cinque presenze nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.