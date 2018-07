La serie B a DAZN e il calcio italiano costa di più per i telespettatori

La nuova formula dei diritti tv porta più soldi alle leghe, ma li toglie ai tifosi.

La Spezia - Ci sono due modi per vedere la serie B dalla poltrona il prossimo anno, a partire dal 24 agosto. Il primo è fare un abbonamento a DAZN, la piattaforma on demand del gruppo inglese Perform che si è aggiudicato i diritti per la trasmissione dell'intero campionato cadetto. Il costo sarà di 9,99 euro al mese, ma il primo mese di prova è gratuito. A quel punto si potrà seguire lo Spezia su Smart Tv e ogni altro dispositivo di streaming, su smartphone e tablet (Android e Apple), su pc e anche sulle console da gioco. Unica avvertenza: per una visione ottimale, è consigliata una connessione internet che supporti lo streaming di video in HD.



Chi volesse abbinare la visione della cadetteria a quella della serie A, dovrà invece continuare a riferirsi a Sky Sport che si è aggiudicata i due pacchetti principali di diritti televisivi per il massimo campionato italiano (da cui rimangono fuori tre partite a turno). In questo, oltre all'abbonamento alla pay tv, per avere anche la serie B sarà Sky stessa a mettere a disposizione un ticket per abilitare anche la visione di DAZN. Il prezzo in questo caso sarà di 7,99 euro al mese per gli abbonati Sky con almeno un anno di anzianità (9,99 euro per gli altri). A questa cifra andrà chiaramente aggiunta quella per l'abbonamento alla pay. In definitiva, tutto il calcio italiano delle prime due categorie costerà di più da questa stagione per i tifosi.