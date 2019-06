La serie A per Okereke, occhi sugli ex Trapani

La Spezia - Oltre al Sassuolo ci sono anche Brescia, Bologna e Parma tra le squadre di serie A che hanno chiesto informazioni su David Okereke di recente. Torna prepotentemente l'interesse del massimo campionato italiano sul talento nigeriano dello Spezia, destinato a partire per altri lidi nel corso del mercato che inizierà ufficialmente il 1° luglio prossimo. Dopo le strade che portavano alla Premier League, si è tornati a lavorare sulle piste che portano meno lontano ma comunque più in alto di una serie B.

Ultimo a bussare alla porta di Guido Angelozzi è stato Massimo Cellino, che per la verità aveva guardato alla Spezia anche per cercare il suo nuovo direttore generale poi individuato in Andrea Cardinaletti. Le Rondinelle potrebbero tornare alla carica nel caso di cessione di Donnarumma, così come il Bologna pare considerare Okereke una valida alternativa nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Kouame. Del Sassuolo si è già detto in passato, mentre il Parma ha dalla sua la possibilità di inserire nell'affare qualche giocatore che interessa da tempo. Uno sarebbe Cristian Galano, 28 anni, che sembra però vicino al Pescara; diversa la posizione di Alessio Da Cruz, che ha lasciato una buona impressione nei suoi mesi da aquilotto ma necessita di una gestione complessa..



Nome che esce un po' a sorpresa nelle ultime ore è quello di Francesco Golfo, 24enne siciliano in buono spolvero con il Trapani di Vincenzo Italiano. Prima che un problema muscolare lo fermasse sul più bello, quest'ala sinistra (ma destro di piede) era stato uno dei trascinatori dei granata. Sarebbe l'alter ego di Bidaoui nel 4-3-3 dello Spezia: brevilineo, veloce, vede la porta e viene da una lunga gavetta nei dilettanti toscani della Pianese da cui è passato anche Settembrini del Cittadella. Di proprietà del Parma appunto, che pare disposto a privarsene.

Per stessa ammissione di Italiano, sono diversi i calciatori con lui a Trapani che potrebbero entrare in ottica Spezia. Uno è Pedro Costa Ferreira, portoghese 28enne nato trequartista, cresciuto mezzala e diventato terzino destro in Sicilia con ottimi risultati. E' del Lecce, che non lo porterà con sé in serie A. Lo Spezia è però ben coperto su quella fascia con Luca Vignali e Filippo De Col, quest'ultimo che rimane possibile partente visto lo scarso utilizzo durante il 2019. Più difficile arrivare a Mbala Nzola, centravanti di fisico e movimento che il Trapani è obbligato a riscattare dal Carpi (per contratto) a circa 400mila euro.

Il 4-3-3 di Italiano si basa, proprio come con Marino, sul giocare il pallone possibilmente sin dalla propria area. Ci vuole insomma un difensore bravo a impostare e questi potrebbe essere per logica il 35enne Claudio Terzi che ha nelle sue corde proprio la gestione del primo possesso. Nel caso in cui si andasse alla rottura del rapporto con il capitano, il nome da tenere presente è quello di Anthony Taugourdeau, 30enne marsigliese nato regista di centrocampo e reinventato in difesa durante la stagione appena passata. Conterà molto l'evoluzione della situazione societaria a Trapani.



Tra i possibili partenti ci sono Eugenio Lamanna, disposto a scendere in serie C per il Monza di Berlusconi e Galliani, e Matteo Brero richiesto dalla Pergolettese. La Sambenedettese di Pietro Fusco avrebbe chiesto invece il portiere classe 99 Simone Barone in prestito, mentre c'è la fila per accaparrarsi Theophilus Awua. Il centrocampista nigeriano si è messo in luce con il Rende e in pratica tutto il girone C della serie C lo vorrebbe con sè, dalla Reggina al Catania. Probabile che il ragazzo parta in ritiro a Sarnano con il resto della truppa aquilotta e solo dopo si decida il suo destino.