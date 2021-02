La serie A passa dal 'Picco', ora lo Spezia deve invertire la rotta

La Spezia - I complimenti per quanto finora ottenuto ma pure gli scongiuri di chi sa di non aver ancora fatto niente. Non bisogna accontentarsi delle pacche sulle spalle e delle vittorie, a volte imprese, di questo primo anno di serie A perché la missione dello Spezia è e deve essere un'altra: salvare la categoria e provare ad aprire un ciclo, magari con questa nuova società a stelle e strisce. Le statistiche fino ad oggi incoronano Vincenzo Italiano visto che il suo Spezia è la prima squadra a raccogliere più di 20 punti (21 attualmente) dopo 21 gare stagionali all'esordio assoluta in massima serie dal Siena nel 2003/04. Ma è anche vero che gli aquilotti dovranno invertire la rotta per quel che concerne i punti conquistati nelle partite interne visto che fino ad oggi Terzi e compagni hanno raccolto soltanto il 29% dei punti di questa Serie A in partite casalinghe (6/21), la percentuale più bassa in questo campionato.