La serie A del Parma passa di nuovo dal Picco

La Spezia - Solo il Crotone nelle ultime dieci stagioni è riuscito a salvarsi avendo fatto così pochi punti a questo punto della stagione. Il Parma che sabato arriva al Picco è aggrappato ad un miracolo sportivo. Deve sperare di inanellare un passo da Champions League nelle ultime quindici giornate di campionato. Contemporaneamente il Cagliari, che le sta un punto sopra, non deve essere altrettanto bravo. E poi, soprattutto, almeno una delle squadre che le stanno sopra deve crollare: che sia Torino, Spezia, Benevento, Fiorentina, Genoa, Udinese o Bologna. Come fece l'Empoli nella stagione 16/17, che dopo la 23esima giornata aveva 22 punti contro i 13 dei calabresi e ne fece solo altri dieci nelle restanti giornate.

Un bel pezzo della serie A per i ducali passa quindi dallo stadio Picco, proprio come nel 2018. Allora, ultima giornata di serie B, lo Spezia era ormai salvo e fuori dalla lotta play off mentre gli ospiti potevano ancora sperare in un tonfo del Frosinone per agganciare il secondo posto. Andò proprio così: ciociari fermati dal Foggia già retrocesso ed emiliani vittoriosi per 0-2. Ultima partita di Alberto Gilardino, quella sera protagonista in negativo con un rigore sbagliato. Oggi come allora partita da tripla.