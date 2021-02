La serie A degli spezzini: quelle prime volte da Lollo a Bastoni

La Spezia - Una provincia con meno di 220mila abitanti, la maggior parte anziani. Eppure trovatene una che abbia donato in proporzione tanti professionisti alla serie A del calcio negli ultimi anni. La serata di gloria contro il Milan fa ripartire il contatore fermo al 26 dicembre del 2018. La data del primo gol in serie A di Nicolò Zaniolo a 19 anni e cinque mesi, quello in Roma-Sassuolo con la corsa sulla fascia, il dribbling e le finte per mettere a sedere mezza difesa. Prima di Giulio Maggiore e Simone Bastoni, l'ultima "prima volta" di uno spezzino nel massimo campionato.

Fare gol significativi è un'indicazione geografica tipica. Nell'aprile precedente il santerenzino Francesco Cassata aveva rotto il ghiaccio con un calcio di punizione da quaranta metri in Chievo-Sassuolo. Quarto minuto di recupero, vantaggio di un gol dei padroni di casa: la palle è scodellata in area in cerca di una deviazione, ma nessuno la tocca e questa rimbalza beffarda all'incrocio. Un po' spezzino è anche il gol di Memushaj con il Pescara nel campionato 15/16. Lo stesso in cui Lorenzo Lollo con il Carpi, il 9 gennaio 2016, segnò contro l'Udinese il primo dei suoi tre gol in serie A.