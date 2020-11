La seconda volta contro un Pallone d'oro per gli aquilotti

La Spezia - E' ancora una volta la Juventus a schierare un Pallone d'oro contro lo Spezia in campionato. Per la seconda volta nella storia dei bianchi, ci sarà uno dei calciatori che inciso il proprio nome nella storia di questo sport come avversario. Cristiano Ronaldo, con cinque affermazioni, è anche il secondo di sempre per titoli conquistati dietro il rivale Lionel Messi che ne vanta uno in più. Ma un Pallone d'oro se l'è già vista contro gli aquilotti, ed era sempre un bianconero: Pavel Nedved nel campionato di serie B 06/07. Oggi vicepresidente della Juventus, segnò un gol a Santoni nell'1-1 di tredici anni fa.