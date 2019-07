La rovesciata di Mora è il gol più bello dell'anno secondo i tifosi

La Spezia - E' Luca Mora ad aggiudicarsi la palma di "Gol più bello della stagione 2018-2019" delle Aquile, grazie alla vittoria nel sondaggio lanciato sulle pagine Facebook ed Instagram del Club bianco, che ha visto la spettacolare rovesciata messa a segno contro l'Hellas Verona dal centrocampista emiliano, sbaragliare la concorrenza, superando nettamente anche in finale le reti di Tommaso Augello (vs Cosenza), David Okereke (vs Benevento) e Alberto De Francesco (vs Crotone).



Una rete magistrale quella dell'inesauribile centrocampista aquilotto, una meravigliosa acrobazia che dal limite dell'area ha sorpreso non solo il portiere avversario, ma tutti i presenti sugli spalti del "Picco", letteralmente impazziti per una prodezza di rara bellezza, meritatamente premiata con il titolo di gol più bello dell'anno!



https://twitter.com/i/status/1145966069191983104