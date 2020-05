La responsabilità tutta dei medici sociali mette in dubbio la ripresa

La Spezia - Non piace proprio quella clausola che il governo impone ai club di calcio. La responsabilità di un'eventuale positività al virus, con annesse conseguenze, deve ricadere tutta sulle spalle dei medici sociali secondo il governo. E' una delle modifiche al protocollo sanitario richieste per tornare ad allenarsi e in seguito a giocare in campionato. Mentre i club si organizzano presso laboratori privati per svolgere i test sierologici sugli atleti e la serie A si dice pronta a tornare ad allenarsi in gruppo dal 18 maggio, Enrico Castellacci, presidente di L.A.M.I.C.A. (Libera Associazione Medici Italiani del Calcio) esprime tutti i dubbi della sua categoria: "Ho già ricevuto molte lettere di colleghi dalla Serie B che minacciano le loro dimissioni in caso non venisse rivista la questione della responsabilità, che diventa una responsabilità penale". Al momento lo scoglio più grande per la categoria sembra proprio questo.