La quota playoff? Ad oggi è a 53. I conti della... serva

La Spezia - Nove lunghezze separano lo Spezia dai playout, anche questo dato ha la sua importanza, in considerazione del fatto che con un torneo a 19 squadre la quota-obiettivo si abbassa per forza di cose. Se, ipoteticamente, lo Spezia riuscisse a mettere insieme gli stessi punti dell'andata, chiuderebbe a 52 punti, che potrebbero non essere sufficienti, seppur per un niente, per guadagnarsi un posticino per gli spareggi in ottica serie A. L'equazione permette un confronto numerico fra la situazione attuale e gli ultimi cinque campionati: l'anno scorso ci vollero 60 punti, così come due anni fa, mentre nel 2015-16 ne servirono 65, nel 2014-15 soltanto 59, nel 2013-14 esattamente 62. La media, ovviamente per darci un criterio, fa 61, 2. Riparametrando il tutto su un campionato a 19 squadre (quindi con tre club in meno ai nastri di partenza), la quota playoff si abbasserebbe a 53. Una vittoria in più però potrebbe bastare ad assicurarsi l'extra-stagionale.