La prof campionessa anello tra Fossati Da Passano e Mangia Trekking

La Spezia - Il fattivo impegno della sportiva Alessandra Borio fa crescere la collaborazione tra l’Istituto Tecnico Commerciale “Fossati – Da Passano” e l’associazione Mangia Trekking. Nel progetto sviluppato, lo sport dell’Alpinismo Lento si afferma sempre più come interessante programma didattico. Appare ormai consolidato infatti che si tratti di un’attività sportiva completa, che mentre nei giovani contribuisce alla crescita delle capacità coordinative e condizionali, nelle persone mature concorre a preservare le loro capacità motorie ed a mantenerle in salute. Uno sport che approfondisce inoltre, cultura, storia e tradizioni dei territori in cui viene esercitato. Così l’insegnante di Scienze Motorie Alessandra Borio, nove volte campionessa italiana e due volte campionessa europea di canottaggio, nella sua funzione,anche di autorevole associata del Mangia Trekking, in collaborazione con Giuliano Guerri ha messo a punto un importante programma di esercizi propedeutici per questa pratica sportiva. Nell’ultima lezione in classe, la prof atleta olimpionica ha illustrato agli studenti del 3° e 4° anno ad indirizzo turistico gli esercizi per sviluppare l’elasticità ed la forza, mostrando inoltre quando e come devono essere praticati. Anche nelle piccole superfici disponibili negli ambienti naturali. Sono esercizi che poi vengono naturalmente approfonditi nelle lezioni in palestra. Si tratta di un programma di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – ex alternanza scuola lavoro ) gestito alla prof.ssa Silvia Segalla, che per i suoi contenuti coinvolge anche le insegnanti Roberta Canessa ed Ileana Piattoni