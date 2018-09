La prodezza del 'fante' per interrompere la maledizione Carpi

La Spezia - Poteva essere interrotta solo da uno spezzino doc la “maledizione” del Carpi, fino a ieri qualcosa di più di una bestia nera per il Picco e la sua gente. Il ruolo dell'eroe contro la truppa di mister Castori è così toccato a Giulio Maggiore, perfetto nel superare Colombi per completare la rimonta dopo il provvidenziale pareggio di Galabinov.

Il finale tanto atteso per una partita che, in troppi episodi, aveva visto ripetersi il copione di uno Spezia arrembante con gli emiliani sempre pronti a salvarsi in qualche modo per poi colpire e fare bottino pieno. Una storia andata in scena fino al caldissimo pomeriggio di ieri, risolto dal bulgaro e dal ragazzo ritrovato, e raccontato per immagini dal nostro Stefano Stradini.