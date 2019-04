La prima nelle Marche, la Cestistica inizia l'avventura playoff

Corsolini polemico per il calendario: "Si parte troppo vicini alla fine della regular season. Viaggi lunghi nel momento più imprtante".

La Spezia - Playoff al via per la Crédit Agricole Carispezia, che domani alle 18 sfiderà l’Infa Fe.Ba. nella Palestra Città Alta di Civitanova Marche in gara-1. La squadra marchigiana sarà la prima avversaria delle bianconere in questa post-season dopo essere arrivata ottava al termine della stagione regolare. “Cominciano i playoff e non se ne sente l’atmosfera – afferma il coach delle spezzine, Marco Corsolini –, nel senso che, stando a questo calendario inaudito, iniziano subito, quattro giorni dopo la fine della regular season. Questa situazione crea sicuramente problemi a tutti quanti, non solo a squadre corte come la nostra, a cui poi dobbiamo aggiungere la seconda trasferta lunga consecutiva nel giro dello stesso lasso di tempo e il turno infrasettimanale nella penultima giornata: arriviamo a giocare cinque partite in due settimane, un’enormità, se consideriamo anche l’altissimo livello di competitività e dispendiosità di questo campionato decisosi all’ultima gara, con la prima a 50 punti, la seconda e la terza a 48, la quarta e la quinta a 46. Parlando della partita che dobbiamo affrontare domani, Civitanova è una buona squadra che non ha reso quanto il suo potenziale le consentirebbe. Noi, invece, ci portiamo dietro le nostre certezze, non ripartiremo da zero. Le ragazze arruolabili sono tutte a disposizione”.