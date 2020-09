La prima mossa di Invernizzi: la Primavera a Valter Bonacina

La Spezia - Altro inserimento di altissimo profilo per la cantera aquilotta. Il responsabile in pectore Giovanni Invernizzi, che verrà presentato in settimana, ha deciso di affidare a Valter Bonacina la panchina della squadra primavera. Bergamasco, 56 anni, bandiera dell'Atalanta da calciatore e poi per lunghi anni all'interno del settore giovanile neroazzurro, uno dei più importanti in Italia. Da tecnico ha sfiorato lo scudetto primavera nel 2013 con l'Atalanta. Il suo ultimo impegno è stato con la Lazio primavera, sostituto di Andrea Bonatti a metà della stagione 18/19, che ha riportato in Primavera 1.

Prenderà in carico dunque la leva 2003 che, inquadrata nell'under 17, lo scorso anno è stata allenata da Totò Di Natale. L'ex attaccante della nazionale non sarà confermato nell'organico del Ferdeghini-Intels e lascerà lo Spezia dopo un paio di stagioni. Era arrivato nel 2018 come collaboratore tecnico di Pasquale Marino ed era stato poi traslato alle giovanili la stagione successiva.