La prima di giorno, poi lo Spezia proverà a fare la storia di notte

La Spezia - Eccolo dunque il calendario della ripartenza. Lo Spezia sarà protagonista dell'unico vero anticipo in programma di tutto il centinaio di partite che rimangono, recupero escluso. Vincenzo Italiano potrà godere di un giorno in meno di allenamento rispetto a quasi tutte le altre ma avrà un giorno in più di riposo tra la decima e l'undicesima di ritorno. Dettagli di poco conto. La sfida all'Empoli di venerdì 19 giugno alle 17.30 è anche l'unica partita che i bianchi giocherà con le luci del giorno. Poi gli aquilotti saranno sempre impegnati dopo l'imbrunire, in attesa che vengano comunicati gli orari delle ultime due giornate. Manca infatti solo questo dettaglio al programma che porterà la serie B a chiudere il campionato regolare il 31 luglio per poi passare, se non emergeranno problemi di carattere sanitario, alla disputa di play-off e play-out.

L'unica giornata davvero spezzettata è dunque la prima. Apre il Picco, poi sabato sei match alle 18 e posticipo Pordenone-Venezia alle 20.30 e infine la domenica ecco Cremonese-Benevento e Ascoli-Perugia funzionali a far riposare le due protagonista del recupero del mercoledì precedente. Le altre giornate fino alla diciassettesima si giocano tutte di lunedì e venerdì con un anticipo alle 18.45, in cui lo Spezia non è mai coinvolto, e il resto della giornata alle 21. Spezia-Pisa di lunedì 29 giugno e Livorno-Spezia di lunedì 13 luglio non sono quindi posticipi, nessuna enfasi. Nessun programma speciale neanche per Spezia-Entella di lunedì 27 luglio, penultima giornata. Si giocano infatti tutte in contemporanea quella e l'ultima di ritorno che vedrà gli aquilotti impegnati all'Arechi di Salerno.