La prevendita di Sassuolo-Spezia scatta a Ferragosto

La Spezia - Scatta giovedì 15 la prevendita per il terzo turno di Coppa Italia che domenica sera vedrà lo Spezia di mister Italiano impegnato al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, con fischio d'inizio alle 20.45.

I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato 17 agosto sul circuito VivaTicket al prezzo di dieci euro più prevendita.



Per gli Under 14 è previsto il biglietto omaggio da ritirare esclusivamente prima della partita presso le biglietterie dello stadio che apriranno alle ore 19:00 del giorno della gara.



Il club informa inoltre che l'area di parcheggio esclusivamente riservata ai tifosi dello Spezia è collocata in Viale Felice Romano, presso l'ingresso del settore di Tribuna Nord. I tifosi ospiti sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell'evento sportivo non subiranno ritardi nell'accedere al park e nel rientro.



